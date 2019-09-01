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Пруд в Тюмени очистили без ущерба для уток и карасей

Общество, 11:24 10 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Озеленение сквера и очистка пруда Школьный завершается в сквере на ул. Федорова. Причем очистка ведется максимально бережно для обитателей водоема. Ход благоустройства оценил глава города Руслан Кухарук.

В комплексе с озелененной территорией и прудом благоустраивается и двор на ул. Широтной, 39, работы ведутся на площади более двух гектар. Здесь появятся детские и спортивные площадки, турниковый комплекс, а также парковочные места и удобные прогулочные дорожки. В финальном этапе они будут отсыпаны гранитной крошкой.

Как рассказал руководитель управы Восточного административного округа Тюмени Александр Сухомяткин, технологию отсыпки дорожек гранитной крошкой "подсмотрели" в Санкт-Петербурге - там она хорошо зарекомендовала себя на Марсовом Поле.

Самым сложным объектом здесь оказался питаемый подземными ключами пруд - перед самым началом работ в нем поселились и обзавелись потомством около сотни уток.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Пришлось проводить очистку пруда поэтапно, разделив его на три части. По мере очистки уток и карасей переселяли из одной части в другую, - рассказал Александр Сухомяткин. - У пруда не предусмотрено какого-то ограждения, чтобы отдыхающие могли подходить к воде и кормить уток". Завершение всего комплекса работ намечено на ноябрь 2019 года.

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Николай Ступников

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# благоустройство , пруд , Руслан Кухарук , утки

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