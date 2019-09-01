В Тобольске жителям аварийных многоквартирников вручат ключи от новых квартир

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Торжественное вручение ключей жителям муниципальных квартир, переселяемых из аварийного жилья, состоится в Тобольске 10 сентября. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области

В рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" в Тобольске в сентябре 2019 года приобретено 37 квартир (26 квартир - двухкомнатных, 11 квартир - трехкомнатных) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (на сумму 104,1 млн рублей).

Жилые помещения расположены в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Тобольск, микрорайон 15, 27, 28 (дома построены в 2017 году). Закупка квартир обеспечена за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств бюджета Тюменской области.

Новые жилые помещения получат жители трех аварийных многоквартирных домов – это 111 граждан.

Всего в Тобольске в рамках национального проекта в 2019-2025 годах подлежит расселению 33 многоквартирных дома, 314 жилых помещений, 796 граждан, на данные цели планируется направить более 900 млн рублей.