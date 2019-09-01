Творческие коллективы области поборются за грант в два миллиона рублей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Первый региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов стартует в регионе, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Участники смогут продемонстрировать свое творчество в направлениях: театр, цирк, хореография, вокально-хоровое и академическое творчество, духовые оркестры, народный танец, народные песни и другие. Фестиваль пройдет в два этапа, его итогом станет определение лауреатов фестиваля и Гран-при, а также гала-концерт с церемонией награждения.

Победители регионального проекта примут участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе любительских коллективов в 2020 году, который реализуется благодаря федеральному проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура". В рамках проекта тюменские коллективы смогут побороться за звание лучших и получить грантовую поддержку в размере 2 млн рублей.

Отметим, сегодня в регионе существует более 3,5 тыс. клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимается более 40 тыс. участников.

Срок подачи заявок - до 20 сентября 2019 года. Заявки, поступившие позже, не рассматриваются. Все документы должны быть сканированы едино в формате PDF. Электронный адрес для направления заявки: regionalfestival72@yandex.ru.

По организационным вопросам обращаться к директору автономной некоммерческой организации по развитию досуга для населения "Дельфин" Екатерине Бертрам по телефону 8 (922) 480-92-90.

Контакты ответственных лиц: Ольга Носырева: 8 (3452) 64-62-25, NosyrevaOA@72to.ru, Татьяна Гаврилова: 8 (3452) 50-76-49, gavrilovats@72to.ru.

Более подробная информация об условиях участия в фестивале содержится в положении.