Более 2,2 миллиардов рублей планируют выделить на обновление облика соцучреждений Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 2,2 миллиардов рублей — рекордную сумму, которая в два раза превышает финансирование 2024 года — планируют выделить на обновление внешнего облика социальных учреждений Тюмени.

Как сообщили в администрации города, также достаточно большая сумма — 673 миллиона рублей — предусмотрена для осуществления текущих ремонтов учреждений социальной сферы, поскольку не все объекты подлежат комплексному капитальному ремонту, а поддерживать их нормативное состояние необходимо.

Напомним, Тюмень активно участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных на благоустройство городской среды и ремонт объектов социальной сферы. Для успешного достижения поставленных целей необходимо строго соблюдать ряд требований. В частности, нужно качественно разрабатывать проектно-сметную документацию, тщательно контролировать каждый этап проводимых работ и своевременно предоставлять отчетность в различные ответственные органы.

С учетом сложившихся реалий важно разработать детальный и прозрачный план действий на ближайшие три года.

Значимым направлением остается обеспечение строгого контроля со стороны заказчика за деятельностью подрядных организаций: выполнение ими своих обязательств в полном объеме и в установленные сроки. Но сегодня существует ряд вызовов, с которыми сталкивается каждый участник процесса. Один из них — нехватка квалифицированных специалистов, способных правильно подготовить проектно-сметную документацию с учетом особенностей и специфики предстоящих работ, а также грамотно оформить необходимые документы.

Успешная реализация программ по ремонту невозможна без грамотного управления и значительного усиления этого направления профессиональными кадрами, убежден глава Тюмени Максим Афанасьев. Особенно пристальное внимание следует уделять контролю за проведением работ на объектах культурного наследия.

"Чтобы обеспечить постоянный и качественный контроль за осуществлением ремонтов социально значимых городских объектов, мной принято решение о назначении нового заместителя главы администрации Тюмени, который будет заниматься координацией этих процессов и обеспечит их эффективное выполнение. Важно, чтобы это направление возглавил специалист, обладающий соответствующими компетенциями и определенным опытом работы. Я подписал распоряжение о назначении на должность заместителя главы города Юрия Вавакина", — сказал мэр.