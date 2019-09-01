Инспекция ОНФ осталась довольна тюменскими дорогами

Николай Меньков, главный инженер дорожной инспекции ОНФ | Фото: ИА "Тюменская линия" Николай Меньков, главный инженер дорожной инспекции ОНФ | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество тюменских дорог и разметки оценили московские представители Общероссийского народного фронта. Эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов отметил, что рейтинг по стране за 2019 год будет сформирован в течение месяца, но уже можно утверждать, что Тюмень войдет в пятерку лучших.

По словам команды проекта ОНФ, суть инспекции в следующем: жители регионов добавляют на "Карту убитых дорог" те участки, которые, по их мнению, нужно ремонтировать в первую очередь, а эксперты выезжают на места и проверяют их вместе с представителями профильных органов власти. В разных субъектах чиновники по-разному реагируют на общественников, пояснил Дмитрий Цопов, однако в Тюмени показатели достаточно высокие, и внимание к проблемам дорог на хорошем уровне. Именно те дороги, за которые голосуют жители, и попадают в план ремонта.

Помимо проблемных участков, представители ОНФ проверяют общее состояние дорог и то, как реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги", уделяют внимание очагам аварийности.

"Нам сложно проводить инспекцию в Тюмени, потому что в 2015 и 2017 годах город занимал первые места общероссийского рейтинга. Вообще город отличается тем, что проблемы здесь устраняются почти мгновенно, в прошлый наш приезд яму, которую мы нашли, заделали через несколько часов. В Тюмени те немногие проблемные участки, которые есть, в основном сосредоточены на окраине, в частном секторе и садоводческих товариществах, и все они, по словам властей, уже включены в планы ремонтов", - рассказал Дмитрий Цопов.

Непосредственно в Тюмени участок дороги, требующий исправления, общественники обнаружили на перекрестке улиц Щербакова и Велижанской. Здесь образовалась глубокая колея в 7 см, а разметка затерлась. Главный инженер дорожной инспекции ОНФ Николай Мельков предположил, что причина возникновения колеи и истирания верхнего слоя асфальта - не столько перегруз, сколько шипованная резина, которая в тюменском регионе в силу климата используется очень часто.

Как пояснил руководитель департамента транспортной инфраструктуры администрации города Игорь Фролов, об этой проблеме ему известно, и ремонт уже запланирован. Асфальтовое покрытие и разметку подрядчики должны заменить до 25 сентября. Предыдущие работы на перекрестке проводили примерно четыре года назад.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин отметил, что сейчас в областной столице ремонт дорог идет практически во всем городе.

"Хотелось бы, чтобы ремонт проходил в летний период, когда люди в отпусках, а не переносился на время, когда многие горожане уже вышли на работу, дети пошли в школы и транспорт стал ездить активнее. Мы отслеживаем информацию, которая поступает от тюменцев на сайт ОНФ, причем это касается не только дорог, но и всего остального", - пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, на "Карте убитых дорог" по состоянию на 4 сентября 2019 года отмечено около 46,1 тыс. участков, а это 38,6 тыс. км. Из них более 7 тыс. отремонтированы капитально, на 4,8 тыс. проведен ямочный ремонт, 1,8 тыс. добавлены в планы ремонта. В Тюменской области, по статистике интерактивной карты ОНФ, отмечено 122 участка дорог общей протяженностью 68 км, из них отремонтировано капитально 38 дорог, а ямочный ремонт выполнен на 38 участках.

Дарья Казакова