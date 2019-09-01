Кобылкин и Моор обсудили реализацию нацпроекта "Экология" в Тюменской области

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Результаты перехода Тюменской области на новый порядок обращения с ТКО обсудили во время рабочей встречи министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатора области Александр Моор в Минприроды России 10 сентября, сообщает пресс-служба Минприроды.

Александр Моор проинформировал, что подготовку к совершенствованию системы управления отходами в области начали еще в 2014 году, когда заключали концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области. Сейчас концессионер ООО "ТЭО" эксплуатирует мусоросортировочный завод в Тюмени мощностью 350 тыс. тонн отходов в год. В 2020 году начнут сортировку заводы в Тобольске и Ишиме.

Для улучшения логистики транспортировки будет построена и мусороперегрузочная станция мощностью 25 тыс. тонн отходов в год. Суммарная мощность всех объектов составит не менее 415 тыс. тонн отходов в год, что полностью обеспечит сортировку всех ТКО в регионе.

"Задача регионального оператора в области – в соответствии со схемой потоков отходов направить на мусоросортировочные заводы все образованные в населенных пунктах области ТКО. Наша цель – максимально помочь собрать все ТКО", - отметил Александр Моор.

На момент старта реформы в населенных пунктах региона уже создано 5 тыс. 707 контейнерных площадок. Кроме того, для обеспечения населения коммунальной услугой по обращению с ТКО в полном объеме в мае текущего года правительство Тюменской области выделило около 290 млн руб муниципальным образованиям региона на создание дополнительных 3 тыс. 665 контейнерных площадок.

До конца 2020 года, отметил губернатор, работы по созданию контейнерных мощностей будут закончены, средства регионального бюджета на это предусмотрены. Региональный оператор совместно с органами местного самоуправления определили потребность и в контейнерном парке. До конца 2020 года закупят все необходимые контейнеры.

Глава Минприроды России поддержал решение губернатора Тюменской области в вопросах направления средств регионального бюджета на укрепление системы сбора отходов. "Качество контейнерного парка и площадок во дворах – первое, что спрашивает с нас население. Это стартовый пункт после квартир и домов жителей, откуда начинается вся цепочка системы сбора, сортировки и переработки. Важно, что областные и муниципальные власти, региональный оператор нашли вариант совместного решения этого вопроса, разделив ответственность", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Помимо реализации системы обращения с ТКО на встрече обсудили вопрос ликвидации накопленного экологического ущерба в Тюменской области в виде свалок. Работа в данном направлении ведется как в рамках региональных программ, так и по нацпроекту "Экология". Так, в федеральный проект "Чистая страна" включено мероприятие по ликвидации несанкционированной свалки в границах областной столицы. В настоящее время по данному объекту проводится открытый конкурс в электронном виде на проведение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации.

Еще один из объектов накопленного экологического ущерба — свалка отходов вблизи д. Посохова на землях лесного фонда площадью 34,39 га. – будет рекультивирован за счет средств субъекта РФ в ближайшие 2 года. Проект разработан, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Рекультивацию планируют начать до конца 2019 года.

Значимым для жителей этапом реализации нацпроекта "Экология" в части "Сохранения уникальных водных объектов" в 2019 году стало начало расчистки оз. Алебашево, расположенного практически в центре Тюмени. Площадь расчистки озера — 42 гектара. Завершить работы планируется в августе 2021 года. Реализация мероприятия позволит начать благоустройство данной территории с созданием современной инфраструктуры и зоны отдыха для населения города, а это более 780 тыс. человек.

Глава Тюменской области заверил министра, что все этапы региональных мероприятий национальных экологических приоритетов находятся на личном контроле и будут выполнены в запланированных объемах в установленные сроки.