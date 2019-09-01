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За разбойное нападение на пенсионера в Исетском районе осудили тюменцев

Происшествия, 10:57 11 сентября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двух 32-летних жителей Тюмени, совершивших разбойное нападение на 79-летнего пенсионера, осудили в Исетском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

"Суд назначил участникам разбойного нападения наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и на пять лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — заключили в надзорном органе.

Как следует из материалов уголовного дела, житель областного центра узнал о том, что у пенсионера, проживающего в доме в п. Кировский Исетского района, есть крупная сумма денег. В конце декабря 2018 года тюменец предложил знакомому напасть на пожилого мужчину. Тот согласился.

Организатор нападения арендовал автомобиль, на который установил похищенные им государственные регистрационные знаки с другой машины.

В ночь с 27 на 28 декабря 2018 года злоумышленники в масках зашли в дом пенсионера. Угрожая пожилому мужчине похожим на пистолет предметом, они стали требовать деньги. Кроме того, они несколько раз ударили свою жертву. После он передал нападавшим чуть более трех тыс. рублей. Когда злоумышленники отвлеклись на поиски других денег, пенсионер успел взять хранившийся у него охотничий нож и прогнал их из дома.

Одного из нападавших задержали в тот же день, а организатора преступления установили через некоторое время. При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили шесть патронов калибра девять мм.

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# приговор , разбойное нападение

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