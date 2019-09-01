  • 11 сентября 201911.09.2019среда
  • USD65,4393
    EUR72,3039
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер западный

Успеть стать участником "Тюменской марки-2019" приглашают предпринимателей

Общество, 11:52 11 сентября 2019

из архива marka72.info | Фото: из архива marka72.info

Тюменские предприниматели, которые уверены в качестве своих товаров и услуг, могут успеть стать участниками конкурса "Тюменская марка-2019". Об этом представителям бизнес-сообщества напомнил глава Тюмени на встрече 10 сентября.

Победителей конкурса в этом году впервые ждут денежные призы - субсидии от 80 до 150 тыс. рублей в зависимости от присужденного места.

"Перечь того, на что можно использовать деньги, широкий, это может быть участие в бизнес-форумах, выставках, информационная поддержка и рекламные акции, обучение персонала, оценка условий труда, изготовление одежды с логотипом предприятия", - пояснил Руслан Кухарук.

Глава администрации города отметил, что по просьбам участников конкурса прошлых лет на стратегической сессии было решено подключить к оценке, кроме народных экспертов, специалистов разных сфер. 25 профессиональных экспертов после знакомства с деятельностью и продукцией предприятий напишут отзывы. Такие рекомендации позволят конкурсантам скорректировать работу, учесть недочеты, которые помешали им войти в число победителей. Жители Тюмени и региона по-прежнему смогут выразить свое мнение в интернет-голосовании, которое начнется с 1 октября. В 2018 году в голосовании приняли участие более 20 тыс. тюменцев. Отдать свой голос за понравившиеся услуги или продукцию можно будет и с помощью мобильного приложения.

Напомним, конкурс "Тюменская марка" проводится в Тюмени уже 17 раз. Более 270 субъектов малого и среднего предпринимательства удостоены звания лучших. Заявки на участие в "Тюменской марке-2019" принимают на сайте marka72.ru до 18 сентября.

Ирина Кургузова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , предпринимательство , Руслан Кухарук , Тюменская марка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 11.09.2019Турниковый комплекс откроют у спортивной школы "Водник" в Тюмени
11:52 11.09.2019Успеть стать участником "Тюменской марки-2019" приглашают предпринимателей
11:41 11.09.2019Единый call-центр открыли в ишимской поликлинике
11:30 11.09.2019В Тюмени дольщики трех проблемных домов получили квартиры