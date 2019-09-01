Успеть стать участником "Тюменской марки-2019" приглашают предпринимателей

| Фото: из архива marka72.info | Фото: из архива marka72.info

Тюменские предприниматели, которые уверены в качестве своих товаров и услуг, могут успеть стать участниками конкурса "Тюменская марка-2019". Об этом представителям бизнес-сообщества напомнил глава Тюмени на встрече 10 сентября.

Победителей конкурса в этом году впервые ждут денежные призы - субсидии от 80 до 150 тыс. рублей в зависимости от присужденного места.

"Перечь того, на что можно использовать деньги, широкий, это может быть участие в бизнес-форумах, выставках, информационная поддержка и рекламные акции, обучение персонала, оценка условий труда, изготовление одежды с логотипом предприятия", - пояснил Руслан Кухарук.

Глава администрации города отметил, что по просьбам участников конкурса прошлых лет на стратегической сессии было решено подключить к оценке, кроме народных экспертов, специалистов разных сфер. 25 профессиональных экспертов после знакомства с деятельностью и продукцией предприятий напишут отзывы. Такие рекомендации позволят конкурсантам скорректировать работу, учесть недочеты, которые помешали им войти в число победителей. Жители Тюмени и региона по-прежнему смогут выразить свое мнение в интернет-голосовании, которое начнется с 1 октября. В 2018 году в голосовании приняли участие более 20 тыс. тюменцев. Отдать свой голос за понравившиеся услуги или продукцию можно будет и с помощью мобильного приложения.

Напомним, конкурс "Тюменская марка" проводится в Тюмени уже 17 раз. Более 270 субъектов малого и среднего предпринимательства удостоены звания лучших. Заявки на участие в "Тюменской марке-2019" принимают на сайте marka72.ru до 18 сентября.

Ирина Кургузова