В Тюменской области назовут самый спортивный студотряд

| Фото: пресс-служба областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба областного студенческого отряда

X спартакиада студотрядов Тюменской области стартует 12 сентября. На лучших спортивных площадках города студенты будут выявлять сильнейших в баскетболе, боулинге, волейболе, дартсе и мини-футболе, сообщает пресс-служба областного студенческого отряда.

Торжественное открытие начнется в большом зале СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) 14 сентября в 11 часов. Перед этим участников и болельщиков ждет зажигательная разминка в ритме зумбы. Имя самого спортивного отряда Тюменской области будет названо на закрытии спартакиады 18 сентября.

С положением о спартакиаде можно ознакомиться по ссылке.