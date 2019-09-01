  • 11 сентября 201911.09.2019среда
  • USD65,4393
    EUR72,3039
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер западный

В Тюменской области назовут самый спортивный студотряд

Спорт, 14:37 11 сентября 2019

пресс-служба областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба областного студенческого отряда

X спартакиада студотрядов Тюменской области стартует 12 сентября. На лучших спортивных площадках города студенты будут выявлять сильнейших в баскетболе, боулинге, волейболе, дартсе и мини-футболе, сообщает пресс-служба областного студенческого отряда.

Торжественное открытие начнется в большом зале СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) 14 сентября в 11 часов. Перед этим участников и болельщиков ждет зажигательная разминка в ритме зумбы. Имя самого спортивного отряда Тюменской области будет названо на закрытии спартакиады 18 сентября.

С положением о спартакиаде можно ознакомиться по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спартакиада , студотряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 11.09.2019Более десяти тысяч человек объединили тренировки "Здравого смысла" летом
15:10 11.09.2019Тюменка стала чемпионом России по дуатлону
14:37 11.09.2019В Тюменской области назовут самый спортивный студотряд
13:53 11.09.2019Среди тюменских дзюдоистов выявляют сильнейших