Защищать персональные данные научились семнадцать тысяч детей в УФО

| Фото: персональныеданные.дети | Фото: персональныеданные.дети

17 тысяч детей в Уральском Федеральном округе посетили уроки по защите персональных данных за летние каникулы, сообщает управление Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу.

Территориальные управления Роскомнадзора по УФО провели 99 обучающих мероприятий. Лекции проходили в летних оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания и центрах дополнительного образования.

Роскомнадзор планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. В этих целях действует молодежная палата консультативного совета при Роскомнадзоре. В ее состав входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

Ведомство проводит обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных, на которых специалисты объясняют, как вести деятельность в рамках законодательства без нарушений.