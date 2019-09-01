Тюменские геологи нашли марганцевые руды на Полярном Урале

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Марганец ( manganum), Mn, химический элемент VII группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 25. Атомная масса 54,9380. Тяжелый серебристо-белый металл.

O соединении марганца, о его способности обесцвечивать стекло упоминается в трудах Плиния. Правда, в древности и в средние века пиролюзит не отличали от сходных по внешнему виду минералов, содержащих железо, особенно от магнетита и гематита, и в связи с этим называли его тоже магнезией.

Ремесленники- стеклоделы, пользуясь пиролюзитом для обесцвечивания стекла, именовали его иногда мангановым камнем (Lapis manganensis), мылом стеклоплавильщиков, мылом стекла (Sapo vitri) из-за его обесцвечивающей способности.

Когда же Шееле и Ган получили из черной магнезии металл путем восстановления пиролюзита углем, они назвали его магнезием (Magnesium).

В чистом виде металл был получен в 1808 году Джоном. Слово марганец, вероятно, представляет собой искаженное слово манганес. В начале XIX века в России было общепринято название марганцовик (Захаров, 1810), позже встречается ремесленное название манганес - камень, применяемый при изготовлении финифти пурпурового цвета и окрашенных стекол.

В ходе экспедиции на Полярный Урал в 2011 году геологами были выявлены перспективные для изучения территории на предмет добычи ценных минералов и руд. Как сообщили в Сибирском научно-аналитическом центре, отряд тюменских геологов был небольшой - 12 человек. Они изучали площадь около 3 - тысяч квадратных километров на западном склоне Урала, на границе Ямала и республики Коми. Министерство природных ресурсов заказало им поиск марганцевых руд, которых в нашей стране почти нет, их вынуждены закупать зарубежом. Без марганца качественной стали не выплавить. А в предгорьях Полярного Урала, по прогнозам геологов, есть как промышленные его залежи, так и баритов.

"Модель есть, карты, остается только найти конкретную руду и ставить вопрос о горных работах. Мы должны выдать прогноз, где наиболее интересное место, где можно начинать канавные работы, поисковые работы", - пояснил главный эксперт отдела ОАО "СибНАЦ", заслуженный геолог России Леонид Островский.

Сегодня на территории Полярного Урала выделяются несколько перспективных на открытие марганцевых месторождений районов с запасами руд по категории Р2 - 36 млн тонн и Р3 - 180 млн тонн. Кроме того, в Тюменской области известен Северо-Уральский марганцовоносный бассейн с ресурсами по категории Р3 - 200 млн тонн.