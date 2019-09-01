Фуат Сайфитдинов: льготы и пенсии повысят статус службы судебных приставов

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Льготы и изменения в части пенсий помогут решить проблему большой текучести кадров среди судебных приставов. Так считает председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, по словам Сайфитдинова, ежегодно 50% основных исполнителей меняется.

"Работа сложная. Нагрузка огромная. Мы услышали, что будет перераспределение кадров внутри России, главный судебный пристав Тюменской области Кабдула Хайдаров сообщил, что поднимал этот вопрос на уровне своего российского руководства. И в первом чтении принят федеральный закон, когда приставы будут переведены в силовой блок, в правоохранители. У них будет меняться сетка по зарплате, определяться стаж – 20 лет, появится пенсия, льготами привлечем людей в приставы, которые будут решать проблемы граждан", — прокомментировал глава комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

Руководитель регионального управления федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Тюменской области Кабдула Хайдаров выступил перед депутатами с докладом о результатах работы. Он рассказал, что в 2018 году возбуждено 729 тыс. исполнительных производств, что на 130 тыс. больше, чем в 2017 году. В 2018 году продолжился и ежегодный рост количества фактически оконченных исполнительных производств – 372 тыс.

Также среди положительных моментов — сотрудничество Тюменского государственного университета со службой приставов. Там системно готовят, обучают и воспитывают специалистов для этой службы.