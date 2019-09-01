Росстат назвал средний возраст жителей России

| Фото: из архива портала "Тюмень-наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень-наш дом"

Средний возраст российских жителей составляет 40,02 года. Последние данные Росстата передает RT.

По подсчетам аналитической службы в 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев, средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех жителей страны, поделнная на число россиян.

"Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих стран", - пояснил эксперт.

Анализ данных показал, что за девять лет (с 1 января 2009 года по 1 января 2018 года) средний возраст вырос почти на полтора года, до 40,02 года с 38,8 года.

Кроме того, самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики — 28,68 года. Самый возрастной регион — Тамбовская область (43,4). Также в числе регионов с более высоким средним возрастом Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3).