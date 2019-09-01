В Сочи впервые проходит чемпионат по нефтехимии по стандартам WorldSkills

Фото с сайта чемпионата Фото с сайта чемпионата

Первый отраслевой чемпионат профессионального мастерства для нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний - PetrochemSkills открылся в Сочи.

Его инициатором выступила компания СИБУР совместно с Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Эксперты компании, сообщается на официальном сайте СИБУРа, разработали методологию для отраслевых компетенций.

Соревнования проходят по трем массовым для отрасли компетенциям: "Лабораторный химический анализ", "Аппаратчик химических технологий", "Ремонт технологического оборудования". Помимо СИБУРа среди участников представлены такие компании как Газпром нефть, Роснефть, ТАНЕКО (ГК "Татнефть"), Нижнекамскнефтехим (ГК "ТАИФ"). Среди гостей Чемпионата представители НОВАТЭК, Дальневосточный федеральный университет, Тюменский индустриальный университет, а также более 150 талантливых школьников, участвующих в программе "Грант СИБУРа".

Цель чемпионата – внедрение единого профессионального стандарта WorldSkills в ключевых для отрасли специальностях, повышение престижа рабочих и инженерных профессий нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

"Для СИБУРа WorldSkills Russia - надежный союзник и партнер, - заявила директор корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова. - В этом году мы вышли на новый уровень сотрудничества и инициировали проведение отраслевого чемпионата по нефтехимии. Рассчитываем, что PetrochemSkills станет регулярной отраслевой площадкой, где представители разных предприятий будут обмениваться опытом, создавать лучшие практики и развивать стандарты отраслевых навыков. Мы рады, что нашу инициативу уже поддержали лидеры отрасли и надеемся на расширение состава участников".

Директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Екатерина Никул одной из основных задач считает обмен опытом и установление партнерских связей ключевых игроков российского рынка труда. "Нам очень важно, что СИБУР инициирует мероприятия, посредством которых сотрудники компании могут повысить качество своей работы и развивать компетенции, необходимые в конкретной отрасли", - подчеркнула она.

Первый отраслевой чемпионат профессионального мастерства для нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний – PetrochemSkills продлится до 14 сентября 2019 года.