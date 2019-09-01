МегаФон предложил тюменцам новый способ учиться онлайн

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Новый сервис "МегаФон образование" поможет получить знания по ИТ, маркетингу, менеджменту и финансам. На онлайн-курсы по самым востребованным направлениям легко записаться и можно заниматься в удобное время и в любом месте. Лучшим студентам МегаФон предложит стажировку в компании.

"МегаФон образование" – это возможность расширить знания, повысить квалификацию и даже получить новую специальность. В эпоху появления новых и исчезновения привычных профессий сервис позволит оставаться востребованными на рынке труда, не меняя привычного ритма жизни.

С помощью онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как IТ, маркетинг, менеджмент и финансы. Можно изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также ознакомиться с навыками, которые будут полезны в любой профессии – секретами публичных выступлений, эмоциональным интеллектом и другими.

Сервис подойдет людям любого возраста, заинтересованным в расширении компетенций и повышении квалификации ради успешной карьеры. Студенты и начинающие работники смогут приобрести новые полезные знания. Также "МегаФон образование" подойдет активным и деловым людям, которые испытывают потребность в дополнительном образовании, но из-за дефицита времени не могут пройти очное обучение.

"МегаФон образование" представляет собой витрину тщательно отобранных онлайн-курсов наших партнеров. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты – ежедневно или ежемесячно.

После обучения выдается сертификат об окончании курса, а лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний "МегаФон" или у партнеров сервиса и устроиться на работу.

"Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис – "МегаФон образование", позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой МегаФона — оператора ваших безграничных цифровых возможностей", – говорит директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФона Ян Кухальский.