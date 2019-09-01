Отопление начали включать в детских садах Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более половины образовательных учреждений Тюмени обеспечили теплом на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отмечают, что руководители образовательных учреждений областной столицы заблаговременно оформили и передали заявки в АО "УСТЭК". Сейчас теплоснабжающая организация проводит подключение по заявкам.

"На этой неделе тепло поступило в более чем 55 процентах образовательных учреждений города. Радиаторы потеплели в 53 корпусах 33 школ (всего их в Тюмени 53), в 133 корпусах 52 детских садов (всего их 56) и в единственном интернате. В некоторых учебных заведениях, как, например, в первом корпусе школы № 65, пока комфортная температура, поэтому с подключением решили повременить. Тем более что в выходные синоптики предсказали возвращение в Тюмень теплой и солнечной погоды", — рассказали в пресс-службе администрации города.