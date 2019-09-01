ВТБ развивает сотрудничество с Тюменской областью

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Рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова состоялась в Тюмени 12 сентября. Стороны обсудили текущее сотрудничество, а также перспективы его развития. Особое внимание было уделено направлению поддержки малого и среднего бизнеса.

"У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал и наша цель – помочь его реализовать. Тюменская область всегда поддерживала и будет поддерживать начинания предпринимателей. Сохраняя действующие меры поддержки, в обсуждении с предпринимательским сообществом мы ищем и предлагаем новые, наиболее адекватные текущей ситуации инструменты для стимулирования деловой инициативы. Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, понимая важность развития экономики Тюменской области и создания новых рабочих мест", – отметил губернатор Александр Моор.

В ходе встречи Денис Бортников подчеркнул, что банк активно работаем с компаниями Тюменской области, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики.

"Интерес со стороны малого и среднего бизнеса подтверждает стабильный рост портфелей банка и клиентской базы в этом сегменте. Сотрудничество банка и правительства региона нацелено на дальнейшее стимулирование предпринимательской активности. В феврале 2019 года мы подписали соглашение о сотрудничестве и намерены активно работать в его реализации. Сегодня ключевая задача ВТБ — клиентоориентированный подход, совершенствование качества предоставляемых услуг и технологическое развитие сервисов", - сказал Денис Бортников.

На 1 июля 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ тюменскому малому и среднему бизнесу, превысил 12 млрд рублей. С начала года банк увеличил его в 1,5 раза. В его структуре максимальная доля приходится на компании сферы транспорта и инфраструктурного строительства (40%), также существенный объем — у торговых предприятий (18%) и энергетического сектора (13%).