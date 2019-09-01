Молодой петербуржец погиб под колесами большегруза в Тюмени
Трагедия произошла в районе перекрестка ул. Монтажников и ул. Янтарной в Тюмени в ночь на 13 сентября. В третьем часу большегруз "Вольво" сбил 21-летнего молодого человека, по предварительным данным, жителя Санкт-Петербурга. Пешеход скончался на месте ДТП, сообщает областная Госавтоинспекция.
Вероятно, молодой человек переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, по диагонали, он был в наушниках, без световозвращающих элементов на одежде.
28-летний водитель грузовика пояснил, что поздно заметил человека в темной одежде на дороге, увидев только светлую шапочку. Тормозной путь автомобиля составил около 50 м. Обстоятельства трагедии выясняются.
12 сентября около 9 часов на ул. Воровского, 2 в Тюмени "Renault Sandero" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину. Предварительно, она получила травму лодыжки и другие повреждения.
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