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В Тюменской области расширяется производство станков для плазменной резки

Экономика, 13:21 13 сентября 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Проект по расширению действующего бизнеса по производству станков для плазменной резки металлов с числовым программным управлением реализуется в Тюменской области. Он находится на сопровождении Инвестиционного агентства региона, сообщает его пресс-служба.

В рамках реализации проекта создадут четыре новых рабочих места.

ООО "Киберстеп" приобретает комплекс для плазменной высокоточной сварки "SBI PMI-350". Применение новейших технологий позволит использовать титан в изготовлении продукции, что повысит прочность узлов, уменьшит вес и придаст большую эстетичность.

Цель проекта – увеличение качества соединения элементов готовой продукции для улучшения надежности, повышения производительности, скорости производства, создания новых модификаций продукта, требующих прецизионной сварки. При реализации проекта скорость выпуска оборудования повысится в 2,5 раза, что совместно с приобретаемым дополнительным объемом комплектующих позволит удовлетворить растущий спрос.

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# инвестиционное агентство , новые рабочие места

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