В Тюменской области расширяется производство станков для плазменной резки

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Проект по расширению действующего бизнеса по производству станков для плазменной резки металлов с числовым программным управлением реализуется в Тюменской области. Он находится на сопровождении Инвестиционного агентства региона, сообщает его пресс-служба.

В рамках реализации проекта создадут четыре новых рабочих места.

ООО "Киберстеп" приобретает комплекс для плазменной высокоточной сварки "SBI PMI-350". Применение новейших технологий позволит использовать титан в изготовлении продукции, что повысит прочность узлов, уменьшит вес и придаст большую эстетичность.

Цель проекта – увеличение качества соединения элементов готовой продукции для улучшения надежности, повышения производительности, скорости производства, создания новых модификаций продукта, требующих прецизионной сварки. При реализации проекта скорость выпуска оборудования повысится в 2,5 раза, что совместно с приобретаемым дополнительным объемом комплектующих позволит удовлетворить растущий спрос.