Отцы и дети Тюмени станут участниками "Капитанской гонки" на каяках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования семейных команд на надувных каяках состоится на озере Алебашево в Тюмени в конце сентября.

Они станут первыми из трёх, что запланированы на осень в рамках регаты "Капитанская гонка". Этот проект принес победу в конкурсе "Моя идея" жительнице Ялуторовска Диане Лемешко. На реализацию необычного конкурса девушка получил грант в размере 100 тыс. рублей. В организации ей помогают специалисты центра семейных и молодежных инициатив "База героев".

По словам директора центра Николая Петренко, к участию приглашаются папы с детьми 10 – 14 лет. В "Капитанской гонке" будут выступать не более 50 команд, желающие уже подали более 40 заявок. Если позволит погода, организаторы после пилотной гонки, планируют провести еще две.

"Этот проект нам сразу понравился, как и экспертам конкурса "Моя идея". Это и укрепление взаимоотношений между отцами и детьми и популяризация активного здорового образа жизни и бережное отношение к природе – после соревнований участники и болельщики "Капитанской гонки" проведут субботник на водоеме. Наша задача не просто разово помочь автору в воплощении проекта, а дать ему долгую жизнь. Уверен, что будет интересно и полезно организовать такие соревнования в городах и районах по всей Тюменской области", - рассказал куратор проекта.

Как пояснил Николай Петренко, гонка будет проходить в виде эстафеты. Участникам предстоит проплыть на каяках определенную дистанцию, выполняя на ней различные задания, обходя препятствия. Какой-то особой подготовки для этого не потребуется, главное – слаженно работать веслами и взаимодействовать друг с другом.

Чтобы стать участником нового проекта и попробовать стать победителем одной из "Капитанских гонок" необходимо зарегистрироваться на официальной странице ЦСиМИ "База героев" во "ВКонтакте" с помощью приложения.

Ирина Кургузова