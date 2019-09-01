Лидеры производительности: пять предприятий Тюменской области стали площадкой для реализации нацпроекта

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Пять предприятий Тюменской области стали площадкой для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это ПАО "Тюменские мотостроители", центр занятости Ишима и Ишимского района, "СибБурМаш", "Профмодуль" и "Прованс".

Для них эксперты президентской программы подготовки управленческих кадров "Лидеров производительности" разработают дорожную карту и предоставят наработки, которые тюменские предприятия смогут использовать для достижения целевых показателей нацпроекта. Цель национального проекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5%.

В конце сентября 2019 года в Тюмень приедут участники программы обучения управленческих кадров "Лидеры производительности" со всей России и проведут проектные исследования для АО "Прованс".

"Прованс" – типичный представитель новомодного направления ультра-фреш в перерабатывающей промышленности. Специализация компании – салатные миксы. Порядка 40% продукции отгружается для ретейловых сетей с ориентиром на розничного потребителя, а 60% - для так называемого сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), где компания работает с такими гигантами общественного питания как KFC, Burger King и "Шоколадница".

География поставок "Прованса" обширна: от Красноярска до Краснодара и Северного Кавказа. При этом сегмент ультра-фреш диктует жесткие правила: салатные миксы не выдерживают больше пяти суток с момента снятия овоща с грядки. Поэтому компания стремится минимизировать сроки обработки и доставки своей продукции.

Эксперты выделят ключевые проблемы предприятия, препятствующие увеличению производительности, определят список мероприятий, с описанием адекватных ситуации и специфике предприятия инструментов, показателей, возможностей, рисков и первых шагов и разработают дорожную карту реализации наилучшего решения повышения производительности труда: шаги, ресурсы, сроки, ответственные, показатели, влияние на производительность. Результатом станут наработки, которые "Прованс" сможет использовать для достижения целевых показателей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Отметим, что всероссийская учебная программа "Лидеры производительности" запущенна Минэкономразвития РФ и Всероссийской академией внешней торговли.