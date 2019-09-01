Свежий взгляд на ultra-fresh: как тюменское предприятие меняет подход к производству

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Тюменское предприятие перерабатывающей промышленности АО "Прованс" стало участником всероссийской учебной программы "Лидеры производительности" и площадкой для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". О своем участии в учебной программе рассказал заместитель директора "Прованс" по логистике и складу Олег Бурейко.

Программа еще не выпустила даже первый поток обучаемых топ-менеджеров, но уже можно констатировать, что новые знания, истории и опыт влияют на парадигму предпринимательства.

"Так получилось, что на учебной программе "Лидеры производительности" со мной оказались специалисты по машиностроению. Сначала я расстроился, а потом понял, что так даже и лучше. Потому что есть свежий взгляд со стороны. Люди предлагают новые идеи, например, стандартизация рабочего процесса, которая есть в машиностроении. И они посоветовали сделать тоже самое и для нашего производства. И сразу пошли результаты", - рассказывает Бурейко.

Ультра-фреш диктует правила

"Прованс" – типичный представитель новомодного направления ультра-фреш в перерабатывающей промышленности. Специализация компании – салатные миксы. Порядка 40% продукции отгружается для ретейловых сетей с ориентиром на розничного потребителя, а 60% - для так называемого сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), где компания работает с такими гигантами общественного питания как KFC, Burger King и "Шоколадница".

География поставок "Прованса" обширна: от Красноярска до Краснодара и Северного Кавказа. При этом сегмент ультра-фреш диктует свои жесткие правила: салатные миксы не выдерживают больше пяти суток с момента снятия овоща с грядки. Поэтому компания стремится минимизировать сроки обработки и доставки своей продукции.

Принадлежность к "ультра-фреш" вынуждает компанию с удвоенной тщательностью относиться к вопросам качества. "Прованс" работает только с поставщиками, имеющими международные сертификаты качества. На предприятии есть собственный отдел качества, который проводит аудит пищевой безопасности. Изучаются разные критерии: качество полива, почвы, используемые семена и другое.

Если аудит дает добро, то поставщики срезают и отправляют салаты в рефрижераторах при температуре чуть выше нуля. Салаты прибывают в "серый" цех, где они проходят предварительную подготовку – очистку и обрезку, а затем в "белый" цех, где они фасуются или миксуются, в зависимости от назначения. Затем готовая продукция перемещается на склад и в течение 20 минут уходит на доставку. В течение суток микс салатов прибывает по месту назначения.

Выйдя на мощность в 4 тонны готовой продукции за смену, "Прованс" несколько замедлил темп развития, отмечает Бурейко. "Пообщавшись с другими компаниями в нашем сегменте, мы поняли, что для того, чтобы продолжать идти вперед, нам нужно бежать, иначе рискуешь остаться на месте. Тогда мы и узнали от регионального центра поддержки предпринимательства о программе "Лидеры производительности", - сказал он.

Стандартизация во главе угла

"Мне понравилось, что подход к обучению был не базовым университетским, а нестандартным. Четкий баланс между теорией и практикой. Нам сначала давала знания и тут же объясняли, как их применяли раньше и можно будет применить в будущем", – пояснил Олег Бурейко.

Особенно запомнилась бизнес-игра, когда некоторые команды вчистую проиграв первый раунд, в дальнейшем смогли исправить положение и одержать победу. Акцент делался на стратегическом мышлении, на управлении персонала.

Например, нерачительно тратить по три месяца на испытательный срок для нового сотрудника, лучше ударно провести практику за две недели и получить совсем другой результат. Другой пример - после обучения и нового взгляда на предприятие стало понятно, что вторая смена для склада просто не нужна. Трудозатраты снизились на 50 %. Вроде бы элементарные вещи, но об этом никто раньше не говорил", – рассказал он.

В поисках 30%

Обучение по программе "Лидеры производительности" еще продолжается, однако новые знания и практики уже обогащают "Прованс". Новым расписанием в работе склада и изменениями в подготовке и обучении компания не ограничится. Стажировка для участников учебной программы "Лидеры производительности" пройдет в "сером" и "белом" цехе компании. Тема проекта пока не утверждена, но уже есть анализ со стороны экспертов, которые определили ряд проблем, требующих исследования и решения. Олег Бурейко указал, что при выборе темы, в первую очередь, будут рассматривать те вопросы, которые максимально влияют на производительность.

Например, создание потока, своеобразного конвейера: сейчас при ручном труде предприятие несет огромное количество издержек, время и силы уходят на то, чтобы принести, переставить, обработать салаты.

"Мы увидели много лишних перемещений, из-за которых тратится время и ресурсы, в том числе финансовые. Если по итогам реализации проекта будет создана прямая поточная линия производства, то высвободится часть операций в создании самого продукта", – отметил замдиректора. Прогнозы пока осторожные – производительность может вырасти до 20 %, хотя в "Провансе" рассчитывают на 30 % роста.

"Повторюсь, что удивлен, насколько элементарна та информация, которую нам объясняют. И при этом сожалею, что никто раньше этому не учил, не говорил и не показывал. Для меня просто шок, что от простых изменений в отношении к работе у каждого сотрудника можно добиваться впечатляющих результатов. Я и дома стал внедрять стандартизацию к своим делам и распорядкам и тоже вижу определенный переворот и влияния на мою жизнь", – не скрывал эмоций участник программы "Лидеры производительности".

"Прованс" не планирует останавливаться в развитии, говорит Олег Бурейко: "Нет пределов совершенству, если добился результата, то не нужно расслабляться. Построим карту потока, дальше будем искать новые проблемы. А программа "Лидеров производительности" останется в голове как побудитель к дальнейшим действиям. Надо искать, что можно еще сделать – это была основная мысль, которую получил при обучении".