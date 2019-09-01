Предприятия Тюменской области участвуют в президентской программе "Лидеры производительности"

| Фото: sibburmash.ru | Фото: sibburmash.ru

Предприятия Тюменской области стали участниками президентской программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности".

Программа реализуется в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-служба программы подготовки управленческих кадров.

Напомним, в качестве пилотного региона Тюменская область включилась в федеральную приоритетную программу "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в 2017 году. По итогам 2018 года средний рост производительности труда предприятий-участников программы составил 18%.

Сейчас программа трансформирована в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Цель национального проекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5%. Повысить производительность необходимо в несырьевых отраслях экономики: сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте.

В июле 2019 года от Тюменской области к обучению приступили 15 участников из семи предприятий, они готовят проектные работы. Повысить производительность помогут бесплатные консультации экспертов по бережливому производству и профильные программы повышения производительности труда.

Еще пять предприятий Тюменской области, среди которых ПАО "Тюменские мотостроители", центр занятости Ишима и Ишимского района, "СибБурМаш", "Профмодуль" и "Прованс", стали площадкой для разработки и реализации проекта. Для них эксперты "Лидеров производительности" разработают дорожную карту и предоставят наработки, которые тюменские предприятия смогут использовать для достижения целевых показателей нацпроекта.