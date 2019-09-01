В Тюмени проведут бизнес-завтрак по вопросам финансового учета

| Фото: пресс-служб ТПП ТО | Фото: пресс-служб ТПП ТО

Бизнес-завтрак "Финансовый учет. Как держать контроль над бизнесом" состоится в ресторане "Столица деревень" (ул. Осипенко, 1) 26 сентября, начало - в 19 часов 30 минут. Спикером выступит финансовый эксперт, член ТПП Тюменской области и сооснователь проекта FinLiberty Светлана Самойлова, сообщает пресс-служб ТПП ТО.

Участники встречи узнают, зачем вести финансовый учет компании, обсудят частые ошибки в ведении финансов компании, получат информацию о том, куда инвестировать, чтобы получить дополнительный доход, как и почему нужно пользоваться государственной поддержкой.

"Торгово-промышленная палата стремится помочь предпринимателям Тюменской области развиваться и успешно работать в правовом поле. Бизнес-завтраки направлены на живое общение с опытными экспертами с практической пользой. Каждый участник сможет узнать ответы на возникшие вопросы или получить консультации", - подчеркнула вице-президент ТПП региона Елена Аверина.

Обязательна регистрация по телефону: 8 (3452) 689-379 (добавочный 107) или по электронной почте: vishnyagovakv@tpp-to.ru