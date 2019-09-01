Тюменский фотоконкурс World Eco Photo-2019 стал крупнейшим событием России под патронажем FIAP

"Ожерелье" | Фото: победителя конкурса Дмитрия Уткина "Ожерелье" | Фото: победителя конкурса Дмитрия Уткина

Более 12 тыс. работ из 63 стран мира оценили жюри II Международного фотоконкурса "World Eco Photo-2019", который организовал Тюменский дом фотографии при поддержке департамента культуры Тюменской области. Конкурс стал самым крупным в России событием, проводимым под патронажем Международной федерации фотоискусства FIAP.

Победителем в главной номинации "Боль планеты Земля. Вода и жизнь" стал россиянин Дмитрий Уткин с работой "Ожерелье". Второе место - у Андрея Грачева (Россия) и третье у Суджана Саркара (Индия). Всего распределено около 100 наград. Полный список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

Официальный представитель FIAP в России Сергей Майоров рассказал, что фотоконкурсы Урало-Сибирского региона становятся яркими событиями далеко не местного значения.

"Здесь, можно сказать, сформировался один из центров фотографии, как минимум с точки зрения FIAP. Сегодня я констатирую успех Тюмени", - отметил он.

Итоговая выставка фотоконкурса пройдет в Тюмени в Галерее застройщиков (ул. Максима Горького, 85) с 20 сентября по 14 октября. В программе мероприятия - выставки, мастер-классы, портфолио ревю, дискуссионные площадки, творческие встречи с фотографами и кинопоказы. Гостями станут известные фотографы из регионов России и других стран.