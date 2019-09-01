В Тюмени наградили победителей областного конкурса детского рисунка "Чистая страна"

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Более 20 тыс. школьников Тюменской области всех возрастов стали участниками областного конкурса детского рисунка "Чистая страна", посвященного дням защиты от экологической опасности. Об этом сообщила председатель конкурсной комиссии, руководитель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, открывая торжественную церемонию награждения победителей и призеров конкурса.

"Конкурс проходил в два этапа, - пояснила она. – В первом муниципальном этапе приняло участие более 20 тысяч школьников. Лучшие 320 работ вышли в финальную часть конкурса. Конкурсная комиссия, которая состояла из депутатов Тюменской областной думы, представителей экологических организаций, и представителей производства оценила эти работы, и определила победителей по четырем номинациям: "Лучший рисунок среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ, "Лучший рисунок среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ, "Лучший рисунок среди обучающихся организаций дополнительного образования", в номинации "Профессия – эколог". Эта номинация у нас появилась впервые".

Все эти работы были выставлены на сайте Тюменской областной думы, и каждый человек мог проголосовать за понравившейся ему рисунок во всех номинациях. Так определились обладатели призов зрительских симпатий.

Детский взгляд на серьезные взрослые проблемы, по словам Инны Лосевой, помогает депутатам по-новому взглянуть на них.

"Конкурс проходит восьмой год подряд. И в первые годы ребят больше волновали темы из Интернета – защитим панду, например, - рассказала она. – Сегодня они повернулись к темам более прикладным, характерным для своей малой родины. Большинство рисует и пишет о сохранении воды, леса. И мы понимаем, что должны быстрее и эффективнее решать вопросы экологии".

Инна Лосева напомнила всем слова великого русского писателя Валентина Распутина, который писал, что слово "экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством".

"Вопросы экологии очень важны, - подчеркнула она. – И в мае 2018 года президент РФ подписал указ о национальных проектах 2019 – 2025. И один из двенадцати проектов – это проект "Экология". И в этом национальном проекте для решения поставлено несколько направлений – это сохранения видового состава растений и животных, почвенного состава, это чистая вода, чистый воздух, чистые леса.

За двести лет с лица земли исчезло более 900 тыс. видов животных и растений. Для того, чтобы сформировался один сантиметр слоя почвы надо сто лет. А чтобы уничтожить его – всего один полевой сезон".

У юных участников конкурса свое видение вселенской беды.

"…Леса без птиц

И земли без воды.

Всё меньше

окружающей природы,

Всё больше –

окружающей среды", - процитировал стихи Роберта Рождественского участник конкурса.

Борис Олейник