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Вопросы цифровой культуры современного общества приглашает обсудить ТюмГУ

Общество, 09:20 16 сентября 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Международная конференция "Мыслить вместе|после|против данных" пройдет в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета 10–11 октября.

Участникам конференции предлагается обсудить процессы изменения общества в условиях цифровизации, больших данных, новых коммуникативных технологий.

Хедлайнером пленарной части станет директор лаборатории анализа культуры (Нью-Йорк, Калифорния), автор книг по по цифровой культуре и теории СМИ, профессор информатики Лев Манович. Ведущими спикерами выступят социолог Виктор Вахштайн, президент компании Habidatum, декан Высшей школы урбанистики (ВШУ) Алексей Новиков, старший преподаватель Высшей школы экономики Маргарита Кулева, журналист, блогер Катерина Кулиничева.

Конференция пройдет в двух образовательных форматах: дебаты экспертов и TED-сессию для слушателей конференции. Дебаты ключевых спикеров конференции связаны с моральными дилеммами, появляющимися вокруг больших данных и их применения в повседневной жизни.

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