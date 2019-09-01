Юных тюменцев зовут на спектакль "Заколдованная королевна" в музей

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Показ кукольного спектакля "Заколдованная королевна" начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 14 сентября в 13 часов 20 минут, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На спектакль от известного тюменского кукольника Сергея Ильина приглашают всех желающих. Вход свободный.

Детям представят русскую народную солдатскую сказку "Заколдованная королевна". "Спектакль о заколдованной принцессе в нашем музее – это еще одна версия романтической старинной сказки. Постановка веселая, легкая, с неожиданными сюжетными поворотами. Она не оставит равнодушным ни маленького, ни взрослого зрителя. Это история о том, что готовность прийти на помощь, смелость, доброта и смекалка всегда сильнее любой злой силы", — рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Запись на спектакль по телефону: 46-13-10.

Отметим, представление проводится в рамках интерактивной площадки "Первый ремесленный сезон". Посетители музеяс могут побывать на выставках, лекциях, принять участие в мастер-классах.