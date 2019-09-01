На Тюмень обрушились ливень и град
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Ливень, гроза и град размером больше горошины обрушились на Тюмень вечером 13 сентября.
Температура воздуха в областном центре плюс 15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду.
Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, задержаны вылеты в Санкт-Петербург, с опозданием в один час прибудут в Тюмень рейсы из Москвы.
По информации сервиса "Яндекс-пробки", максимальный уровень затруднения на дорогах города оценивается в 8 баллов.
Напомним, синоптики пообещали тюменцам солнечные выходные без осадков.