На Тюмень обрушились ливень и град

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ливень, гроза и град размером больше горошины обрушились на Тюмень вечером 13 сентября.

Температура воздуха в областном центре плюс 15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду.

Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, задержаны вылеты в Санкт-Петербург, с опозданием в один час прибудут в Тюмень рейсы из Москвы.

По информации сервиса "Яндекс-пробки", максимальный уровень затруднения на дорогах города оценивается в 8 баллов.

Напомним, синоптики пообещали тюменцам солнечные выходные без осадков.