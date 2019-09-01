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На Тюмень обрушились ливень и град

Общество, 19:05 13 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ливень, гроза и град размером больше горошины обрушились на Тюмень вечером 13 сентября.

Температура воздуха в областном центре плюс 15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду.

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Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, задержаны вылеты в Санкт-Петербург, с опозданием в один час прибудут в Тюмень рейсы из Москвы.

По информации сервиса "Яндекс-пробки", максимальный уровень затруднения на дорогах города оценивается в 8 баллов.

Напомним, синоптики пообещали тюменцам солнечные выходные без осадков.

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