Тюменцев ждут теплые выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Установившаяся в Тюмени теплая погода продолжит радовать горожан в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу в областном центре ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет плюс 19 градусов.

Солнечным и теплым будет воскресенье. В этот день столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, осадков не ожидается.

В начале следующей недели температура воздуха начнется снижаться. 16 и 17 сентября похолодает до плюс 12 градусов, пройдут дожди. 18 и 19 сентября будет чуть теплее – до плюс 16.

Любовь Голышева