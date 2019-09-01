Тюменцев ждут теплые выходные
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Установившаяся в Тюмени теплая погода продолжит радовать горожан в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября.
По данным центра Фобос, в субботу в областном центре ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет плюс 19 градусов.
Солнечным и теплым будет воскресенье. В этот день столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, осадков не ожидается.
В начале следующей недели температура воздуха начнется снижаться. 16 и 17 сентября похолодает до плюс 12 градусов, пройдут дожди. 18 и 19 сентября будет чуть теплее – до плюс 16.
Любовь Голышева