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Тюменцев ждут теплые выходные

Общество, 11:20 13 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Установившаяся в Тюмени теплая погода продолжит радовать горожан в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу в областном центре ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет плюс 19 градусов.

Солнечным и теплым будет воскресенье. В этот день столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, осадков не ожидается.

В начале следующей недели температура воздуха начнется снижаться. 16 и 17 сентября похолодает до плюс 12 градусов, пройдут дожди. 18 и 19 сентября будет чуть теплее – до плюс 16.

Любовь Голышева

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# погода , погода в Тюмени

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