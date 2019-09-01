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Спектакль "Мумий-land" представит театр "Мимикрия" на площади 400-летия Тюмени

Общество, 12:04 14 сентября 2019

театр "Мимикрия" во ВКонтакте | Фото: театр "Мимикрия" во ВКонтакте

Показ уличного спектакля "Мумий-land" по мотивам преданий о загробном мире Древнего Египта начнется на площади 400-летия Тюмени 14 сентября в 18 часов, сообщает театр "Мимикрия".

"Мумий-land – это игра актеров с куклами и передвижными декорациями. Персонажи чудищ и богов словно сошли с египетских фресок: изощренные маски, пластика и фантасмагоричные образы на время оживляют древние предания и переносят зрителей в фантазии о таинственном и загадочном мире", — рассказали в театре.

Прообразом главного героя в спектакле стал реально живший около 1650—1600 годов до н.э. правитель Абидосской династии, фараон Сенебкай. Он погиб на поле боя, сражаясь за владения. При жизни правителю построили гробницу, которая была обнаружена археологами лишь в 2014 году. Зрители увидят последнее путешествие души фараона Сенебкая в загробный мир.

Показ состоится в рамках совместного открытия нового театрального сезона с Тюменским большим драматическим театром.

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# Мимикрия , спектакль , театр

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