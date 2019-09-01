Тюменский драмтеатр открыл творческий сезон в испанском стиле

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Испанские страсти, паэлья, фламенко – праздничная программа "Большая театральная фиеста" открыла 162 творческий сезон Тюменского большого драматического театра 14 сентября.

Как пояснил директор ТБДТ Сергей Осинцев, творческий сезон открыли последней премьерой труппы – спектаклем "Испанская баллада". Перед показом испанской истории о любви артисты театра пригласили гостей на торжественное мероприятие.

"Мы подготовили праздник для всех театралов, он называется "Большая театральная фиеста". Все посвящено Испании, так как сам спектакль о событиях, которые происходили в этой стране в Средние века. Мы приготовили для зрителей специальные перформансы, которые будут разыгрываться фойе театра до спектакля и в антракте", – рассказал Сергей Осинцев.

Для поклонницы театра тюменки Екатерины Чуба открытие театрального сезона - особое событие.

"Это не просто показ спектакля и даже больше, чем премьера. Открытие сезона сопровождается торжественностью. На нем обязательно нужно быть в платье. Здесь нас удивляют особым концертом. А сегодня я впервые попробовала паэлью", - подчеркнула заядлая театралка.

В фойе пели испанские баллады под гитару. Дон Кихот и Санчо Панса посвящали мужчин в рыцарей. Дон Жуан раздавал визитки дамам. А Падре исповедовал прихожан храма Мельпомены и по секрету делился планами на новый театральный сезон.

"Этой осенью у нас будет две премьеры - "Мертвые души" и "Иванов". Я буду играть в обеих", - рассказал Сергей Скобелев.

Каждый зритель мог пообщаться и сфотографироваться с артистами в фойе. По традиции на открытие сезона пришли и ведущие актеры театра. Служители сцены и поклонники искусства поздравляли друг друга с началом сезона.

Торжественное открытие театрального сезона продолжится 15 сентября в 22 часа. В воскресный вечер после спектакля "Испанская баллада" состоится концерт "Deus vult" (Так хочет Бог) певицы Виктории Рябининой в сопровождении группы "Madre Victoria". Она единственная певица фламенко в России, официально признана королем Испании лучшим голосом фламенко.

Ирина Ромашкина