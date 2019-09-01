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Тюменские коммунальщики предотвращают аварии на теплосетях

Общество, 15:26 15 сентября 2019

tyumen-city.ru

В результате проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность было проверено 788 км теплотрасс в Тюмени. В ходе проверки специалисты Уральской теплосетевой компании нашли 148 серьезных повреждений, которые могли стать причиной порывов и отключения горячей воды зимой. Все повреждения были устранены.

Ремонтные работы завершены на оборудовании на 42 котельных установках и 181 центральном тепловом пункте, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Сейчас горячей воды нет только в тех районах, где продолжаются плановые работы по замене теплотрасс. 28 участков теплосети отключены по причине капитального ремонта или реконструкции, работы по монтажу трубопроводов уже в финальной стадии.

УСТЭК гарантирует, что до наступления отопительного периода все работы по монтажу новых теплотрасс будут завершены и тепло вовремя придет в жилые дома и организации.

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