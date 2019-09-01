Тюменскую набережную украсил масштабный стрит-арт

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Масштабный арт-объект из 18 граффити-картин на тему "Характер города: Люди. Улица. Культура" создали тюменские художники на набережной Туры. Стрит-арт презентовали в рамках фестиваля уличной культуры "Вечерний урбан" 15 сентября.

Ранее организаторы провели конкурсный отбор художников: участники предоставили эскизы и свою концепцию. В итоге, 18 мастерам граффити предоставили шесть фанерных трехсторонних конструкций размером 1,2 на 2,4 метров.

Как рассказала организатор "Вечернего урбана" Дарья Ермакова, молодежь ежедневно формирует уличную культуру, не подозревая об этом.

"Молодые люди создают уличную культуру слушая определенную музыку, придерживаясь определенного стиля в одежде, творчески выражаясь и просто общаясь между собой на сленге. Одним из направлений является стрит-арт. Мы принимали заявки от художников, чтобы показать, что рисовать баллонами это круто, и это тоже искусство", — сообщила она.

Граффити-джем провели на тему "Характер города: Люди. Улица. Культура". По замыслу инициаторов, выставка под открытым небом еще две недели после фестиваля будет демонстрировать характер лучшего города Земли.

Уличный художник Левон Мартиросян изобразил на своей картине культ Марио - бесконечную погоню за счастьем... Его сосед по "мольберту" Влад Семерка вооружился красками неоновых цветов, чтобы показать город в свете рекламных вывесок. "Я просто нарисовал киберпанк кошку. Хочу показать, куда движется стрит-арт и наша уличная культура", - сказал он.

Создать граффити-рисунки предложили не только художникам, но и всем желающим. Вечер на набережной продолжили мастер-классы по аэрографии, скетчам, росписи одежды, мехенди, набиванию татуировок на фруктах. Лекцию "Уличное искусство: проекты в городской среде" прочла спикер Street Art Museum Татьяна Пинчук (Санкт-Петербург).

Гости фестиваля делают селфи в фотозонах. На вечернем концерте выступил хип-хоп-дуэт Айгель Гайсиной и Ильи Барамии - АИГЕЛ.

Ирина Ромашкина