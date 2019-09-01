Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперимент по маркировке велосипедов и их рам специальными идентификационными метками начнется в России с 16 сентября, сообщает Минпромторг России.

Цели - апробация системы прослеживаемости оборота этой продукции в РФ, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей. Участие на добровольной основе.

Как отмечают в Минпромторге России, аналогичный механизм маркировки уже доказал эффективность в отношении других товарных групп, например, изделий из меха.

По оценкам экспертов, ежегодный объем ввозимой в РФ контрафактной велосипедной продукции составляет порядка 1,3 млн штук (1 млн велосипедных рам и 0,3 млн готовых велосипедов). В связи с этим ежегодные потери бюджета страны оцениваются на уровне свыше 1,8 млрд рублей.

"Вопрос развития велосипедной промышленности в Российской Федерации стоит довольно остро. Проблемы потерь бюджета и большое количество контрафактной продукции уже обсуждались на IV Международном велоконгрессе, прошедшем в марте в Санкт-Петербурге. Принятие механизма маркировки позволит увеличить динамику рынка велосипедов, а также будет способствовать росту российского производства велопродукции", - сообщил президент Национальной ассоциации развития вело- мотоиндустрии Павел Шмидов.

Эксперимент продлится по 31 мая 2020 года.