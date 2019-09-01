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В Ишиме презентуют "Карту культурного наследия"

Общество, 12:38 16 сентября 2019

Геннадия Крамора | Фото: Геннадия Крамора

"Карту культурного наследия Ишима" представят в музее "Городская управа" 17 сентября в 16 часов.

Уникальную карту составили местные музейщики и коллеги из московского университета. Эта работа создана в рамках проекта "Архитектурный образ региона".

По информации ученого секретаря Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Геннадия Крамора, карта в сжатой, но наглядной форме отображает пространственное размещение большого массива информации об историко-культурном наследии города, учреждениях культуры. В ней много полезной информации для туристов, гостей и жителей города. Специальные условные обозначения помогают выделить информацию, относящуюся к определенному периоду истории или архитектурному стилю, сопоставить объекты различных периодов, их влияние на изменение облика Ишима.

Поле карты охватывает кварталы, сложившиеся к середине ХХ века, рассказывает об исторических наименованиях частей города, памятных местах, связанных с выдающимися личностями и событиями прошлого, в том числе Гражданской войны, Западно-Сибирского крестьянского восстания и Великой Отечественной войны.

"Особо отмечены природные и лесопарковые объекты. Поэтому по карте удобно планировать экскурсионно-прогулочные маршруты, которые помогут наиболее насыщенно воспринимать информацию об историческом и природном наследии города. Полезной может оказаться и помещенная на обороте историческая справка об Ишиме", - сообщил Геннадий Крамор.

Представит карту один из инициаторов ее создания – заведующий центром комплексных региональных программ социально-культурного развития Института социальной политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Павел Шульгин.

Сотрудники Ишимского музейного комплекса приглашают на презентацию всех, кого интересует история родного города. Мероприятие бесплатное.

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# Геннадий Крамор , Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , культурное наследие

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