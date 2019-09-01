Александр Моор поздравил тюменских аграриев с миллионной тонной зерна

Более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур намолотили тюменские аграрии. Это чуть больше 60% от всех засеянных площадей (397 тыс. га).

Со словами поздравления к работникам агропромышленного комплекса Тюменской области обратился губернатор Александр Моор.

"Поздравляю вас с намолотом одного миллиона тонн зерна. Текущий год вновь проверяет вас на прочность. Многие из вас сталкивались и с засухой, и с проливными дождями. Но, как показывает практика, преодолевать негативные проявления и сюрпризы сибирской погоды вам помогает грамотный подход и многолетний опыт. Свою работу вы делаете добросовестно и с высокой самоотдачей. Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. А впереди еще 40 процентов не обмолоченных полей. Учитывая более высокую, чем в прошлом году, урожайность, это серьезная заявка на получение весомого урожая. Тюменцы всегда поставляли качественную продовольственную пшеницу для нужд страны. Уверен, так будет и в этом году", - обратился к аграриям глава региона и поблагодарил земледельцев за плодотворный труд, максимальную собранность, упорство и целеустремленность. Александр Моор пожелал всем хозяйствам области сохранить темп и успешно завершить уборочные работы.

По данным областного департамента агропромышленного комплекса, уборка зерновых и зернобобовых культур в регионе активно продолжается, на полях работают 375 хозяйств. Урожайность зерновых по данным на 16 сентября составила 25, 4 центнера с гектара.

Еще 48 предприятий области ведут уборку картофеля. Этот корнеплод собран с 3,5 тыс. га, что составляет 40% от всех площадей. Валовой сбор - 106 тыс. 817 тонн, урожайность составляет 304 центнера с гектара.

Ведется уборка овощей открытого грунта, в частности капусты, свеклы и моркови. 15 сельхозпредприятий в общем уже убрали 345 га площадей (24%). Валовой сбор составил 13300 тонн при урожайности 387 центнеров с гектара. Более шести тысяч тонн при этом предприятия уже реализовали. Помимо этого, хозяйства области приступили к посадке озимых культур под урожай 2020 года, в большинстве районов ведется основная осенняя обработка почвы.