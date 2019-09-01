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Биатлонист Дмитрий Елхин провел открытый урок для школьников

Спорт, 17:43 16 сентября 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Открытый урок физкультуры под руководством мастера спорта России международного класса по биатлону Дмитрия Елхина для учащихся второго класса Мальковской средней школе Тюменского района состоялся 16 сентября, сообщает ЦСП72.

Сначала ребят ждали пробежка и активная зарядка. Затем школьники приняли участие в веселых эстафетах, разделившись на две команды.

"Было очень приятно провести для ребят такой урок. Не первый раз посещаю подобные мероприятия Центра спортивной подготовки и не понаслышке знаю, как они интересны детям и какую мотивацию дают для занятий спортом", — сказал он.

В конце урока прошла фотосессия. Класс получил в подарок игрушку — соболя Феликса.

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Мероприятие для школьников прошло в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

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# биатлон , дети , школа

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