Более двухсот тюменцев обучили оказанию первой помощи на акции в торговом центре

| Фото: станция скорой медицинской помощи | Фото: станция скорой медицинской помощи

Более 200 тюменцев за два часа обучились оказанию первой помощи на акции "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!", которая прошла в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" 14 сентября, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Мероприятие началось с общего мастер-класса. Инструктор продемонстрировал, что нужно делать до прибытия врачей. Затем бригада скорой помощи на условном пострадавшем показала, как слаженно и четко проходит работа на месте происшествия. Манекен эвакуировали в машину скорой помощи, и площадки открыли свою работу.

"Интерес к первой помощи и уровень подготовки тюменцев с каждым годом растет. Посетители подходили без какого-то страха и стеснения и пробовали зашинировать перелом, провести массаж сердца, удалить попавший в дыхательные пути ребенка пенопластовый шарик и многое другое. Работа кипела! За все время ни один инструктор не прервался ни на секунду – вокруг восьми манекенов все время стояли люди, ожидая своей очереди потренироваться", – рассказал фельдшер скорой медицинской помощи Евгений Шамсуллин.

Медработники также задействовали манекены детей, в том числе грудного младенца с "инородным телом в дыхательных путях". К волонтерам-медикам подходили молодые родители, а также несколько беременных женщин, которые с особой внимательностью слушали инструктаж.

По словам главного врача тюменской станции скорой медицинской помощи Лидии Остроумовой, первый элемент в цепи выживания – ранняя сердечно-легочная реанимация. "Поэтому мы и собрались сегодня напомнить людям, что навык оказания первой помощи бесценен, ведь своевременные и правильные действия окружающих до прибытия квалифицированной помощи спасают жизнь и сохраняют здоровье пострадавшему", – пояснила главный врач.

| Фото: станция скорой медицинской помощи | Фото: станция скорой медицинской помощи

На площадке областной клинической больницы № 2 врачи-травматологи Анастасия Данилова и Александр Чупров проводили мастер-класс по оказанию первой помощи при открытых и закрытых переломах рук и ног. Это самые частые травмы в ДТП и несчастных случаях во время активного отдыха. Первая помощь в таких случаях всегда включает остановку кровотечения, антисептическую обработку раны и иммобилизацию травмированной конечности. Участники тренировались накладывать шины из подручных материалов, деревянных палок и картонных коробок на руки и ноги условного пострадавшего. Врачи каждому объясняли, что фиксировать необходимо два сустава – выше и ниже места перелома, потому что только так можно обеспечить полную неподвижность травмированной конечности при транспортировке пострадавшего.

Эксперт центра медицины катастроф областной клинической больницы № 1 Наталья Денчик с тремя помощниками подробно рассказала о том, как оказать первую помощь, если инородное тело попало в дыхательные пути и человек не может дышать. Подача информации сопровождалась наглядной демонстрацией на специальном манекене.

| Фото: станция скорой медицинской помощи | Фото: станция скорой медицинской помощи

Врачи научили оказывать первую помощь при сильном кровотечении и при глубоких ранах. О видах ожогов и оказании помощи при них подробно рассказал врач-хирург ожогового отделения ОКБ № 1. "Нужно отметить, что уроки оказались полезными. Для некоторых стало настоящим открытием, что многие "народные" методы не только не эффективны, но могут и навредить", - сказали в пресс-службе станции скорой помощи. Особое внимание уделили профилактике детских ожогов, родителям выдали памятки.

| Фото: станция скорой медицинской помощи | Фото: станция скорой медицинской помощи

Кроме того, медики из городской поликлиники № 8 научили тюменцев пользоваться механическим и электронным тонометрами, правильно измерять давление себе и своим близким, оказывать первую помощь при повышении артериального давления.

Отметим, Всемирный день первой помощи в Тюмени прошел в пятый раз.