Лучшую пару года выберут в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок от жителей Тобольска на участие в традиционном конкурсе "Лучшая пара года" продлится до 20 сентября, сообщает администрация города.

В мероприятии, посвященном 75-летию Тюменской области, могут принять участие молодые семьи. Возраст супругов не должен превышать 35 лет.

Два этапа конкурса — заочный и очный — помогут ближе познакомиться с конкурсантами, дадут возможность узнать секрет их семейного счастья. На заочном этапе семьи-участницы сдают заявку, портфолио "Знакомьтесь, это наша семья…". Также стартует онлайн голосование на "Приз зрительских симпатий". На втором, очном этапе участники представят визитку "Традиции моей семьи", покажут творческий номер "Сибирь творческая", примут участие в музыкальном конкурсе "Песни Тюменского края". Также молодые семьи ждет задание-сюрприз.

Заявки на участие и портфолио принимаются в клубе "Молодая семья" по адресу: Тобольск, 4 мкр, стр. 55. Телефон для справок: 8 (3456) 24-45-89 (ведущий специалист по работе с молодежью Надия Калабина, e-mail: ms-klub-tobolsk@yandex.ru с пометкой "На конкурс "Лучшая пара").

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи.

Финал конкурса стартует 5 октября в 18 часов в ночном клубе "Чердак" гостиницы "Новый Тобол".