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Александр Моор: тюменскую продукцию не стыдно предложить самому искушенному потребителю

Губернатор, 14:37 17 сентября 2019

admtyumen.ru

Покупать тюменское призвал жителей Уральского федерального округа губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии открытия IX межрегиональной агропромышленной выставки УФО в Екатеринбурге.

"Посещая такие выставки, видишь, как динамично развивается наше сельское хозяйство, насколько технологичным и инвестиционно привлекательным становится агропромышленный комплекс. В Тюменской области за последние пять лет в сельском хозяйстве реализовано крупных инвестпроектов на общую сумму более чем 60 миллиардов рублей", - отметил глава региона.

В IX межрегиональной агропромышленной выставке УФО принимают участие 35 тюменских производителей сельхозпродукции и продуктов питания. Один из самых заметных стендов в тюменской экспозиции занимает агрофирма КРиММ - крупный и хорошо известный как в регионе, так и за его пределами производитель картофеля и овощей.

"Недавно мы запустили в эксплуатацию завод по переработке картофеля. Выпускаем пастеризованный картофель и "фреш-карт". Теперь нужно представить эту продукцию потенциальным покупателям, продвигать ее на рынке. Это одна из наших важнейших задач на выставке", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор агрофирмы КРиМИ Геннадий Рязанов.

Кроме того, этой осенью агрофирма собирает хороший урожай картофеля и овощей, поэтому нужны контракты с серьезными оптовиками, в том числе - зарубежными.

"Во всех регионах федерального округа выпускается очень много молочной, мясной и другой продукции. С одной стороны, мы конкурируем друг с другом. С другой - было бы здорово, чтобы предприятия и торговые сети из разных регионов больше проникали друг к другу на рынки. Тогда у потребителей будет максимально широкий выбор", - отметил в беседе с журналистами Александр Моор.

Многие агропредприятия и производители продуктов питания думают сегодня о выходе на межрегиональные и зарубежные рынки, отметил губернатор.

"С учетом технологического перевооружения, которое прошли наши предприятия - это очень хорошая тенденция. При этом необходимо предугадывать вкусы потребителей, выходя на рынки с оригинальными новинками. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю", - подчеркнул Александр Моор

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , АПК , Николай Цуканов

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