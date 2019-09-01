Александр Моор: тюменскую продукцию не стыдно предложить самому искушенному потребителю
Покупать тюменское призвал жителей Уральского федерального округа губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии открытия IX межрегиональной агропромышленной выставки УФО в Екатеринбурге.
"Посещая такие выставки, видишь, как динамично развивается наше сельское хозяйство, насколько технологичным и инвестиционно привлекательным становится агропромышленный комплекс. В Тюменской области за последние пять лет в сельском хозяйстве реализовано крупных инвестпроектов на общую сумму более чем 60 миллиардов рублей", - отметил глава региона.
В IX межрегиональной агропромышленной выставке УФО принимают участие 35 тюменских производителей сельхозпродукции и продуктов питания. Один из самых заметных стендов в тюменской экспозиции занимает агрофирма КРиММ - крупный и хорошо известный как в регионе, так и за его пределами производитель картофеля и овощей.
"Недавно мы запустили в эксплуатацию завод по переработке картофеля. Выпускаем пастеризованный картофель и "фреш-карт". Теперь нужно представить эту продукцию потенциальным покупателям, продвигать ее на рынке. Это одна из наших важнейших задач на выставке", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор агрофирмы КРиМИ Геннадий Рязанов.
Кроме того, этой осенью агрофирма собирает хороший урожай картофеля и овощей, поэтому нужны контракты с серьезными оптовиками, в том числе - зарубежными.
"Во всех регионах федерального округа выпускается очень много молочной, мясной и другой продукции. С одной стороны, мы конкурируем друг с другом. С другой - было бы здорово, чтобы предприятия и торговые сети из разных регионов больше проникали друг к другу на рынки. Тогда у потребителей будет максимально широкий выбор", - отметил в беседе с журналистами Александр Моор.
Многие агропредприятия и производители продуктов питания думают сегодня о выходе на межрегиональные и зарубежные рынки, отметил губернатор.
"С учетом технологического перевооружения, которое прошли наши предприятия - это очень хорошая тенденция. При этом необходимо предугадывать вкусы потребителей, выходя на рынки с оригинальными новинками. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю", - подчеркнул Александр Моор
Евгений Бабенко