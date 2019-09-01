В Тюмени презентовали спецпроект Уральской индустриальной биеннале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 художников Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других регионов России представили свои работы в специальном проекте пятой Уральской индустриальной биеннале в музейном комплексе имени И.Я. Словцова (Советская, 63). Торжественное открытие выставки "Все не то, чем кажется" состоялось 17 сентября.

Выставку современного искусства презентовали журналистам на пресс-туре. По словам куратора спецпроекта Владимира Селезнёва, экспозиция посвящена современным мифам – авторы в своих произведениях создают собственные вымышленные миры. Он напомнил, что пятая биеннале объединила художников темой "Бессмертие".

"Пример, когда художник исследует собственную идентичность через работы, можно видеть у Алисы Горшениной из Нижнего Тагила в ее серии "Русское инородное". Как она сама рассказывала, таким образом она изживает свои детские страхи. Автор на всех фотографиях с закрытыми глазами – как в детстве, когда ты закрываешь глаза и ничего нет", – пояснил Владимир Селезнёв.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современное искусство может проявляться в неожиданных формах, считают эксперты. Так, среди участников Уральской биеннале оказались и тюменские художники комиксов Гоша Елаев, Алексей Жуликов, Мария Фоот, Алиса Звонарёва, Мария Михайленко. Тотальная инсталляция представляет собой макет комнаты, в которой живет и работает комиксист.

Одна из крупнейших работ экспозиции принадлежит известному екатеринбургскому уличному художнику Красил Макар. В мае он приступил к росписи арт-объекта в Тобольске. Стратегия Макара заключается в разложении геометрии традиционного узора на первоэлементы. Лишенные гравитации, самоценные элементы начинают жить своей жизнью, создавая причудливые композиции, часто в городской среде, адаптируя и актуализируя практики народного творчества. Работу презентовали на итоговой выставке программы арт-резиденций на Уральском оптико-механическом заводе (Екатеринбург). Также ее представили посетителям тюменской арт-резиденции биеннале.

Напомним, создать стрит-арт по мотивам тобольской росписи уральскому художнику помогли сотрудники предприятия по переработке углеводородного сырья "СИБУР Тобольск". Компания СИБУР стала генеральным партнером всей Уральской биеннале.

"Искусство является эмоциональным драйвером интеллектуального развития. Нам очень важно, чтобы в регионах присутствия компании СИБУР люди развивались. Искусство – это драйвер развития территорий в том числе", – высказал мнение директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ООО "СИБУР" Станислав Каспаров.

Сочетание развития и традиций, инноваций и аутентичности сложилось в единый творческий проект Людмилы Калиниченко "Кумирня". В древности язычники так называли дерево-молельню с идолами. Сегодняшняя кумирня дает раздачу wi-fi, по которому посетители выставки могут получить индивидуальное предсказание.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский художник Константин Росляков создал картину из спиленных ветвей деревьев. Свою работу "Пустота, ничто и идея продолжения" автор посвятил тому, как, по его мнению, тюменцы ощущают пространство. Московская художественная группа "Варенъе Организм" презентовала проект "Доброкоды. Тормошифры. Щекотексты".

"Доброкоды, они же тормошифры, они же щекотексты – это проект, манифестирующий биологическую общность всех землян. Проект, которым мы пытаемся стереть разные дурацкие стереотипы: гендерные, расовые и другие старинные глюки, которыми земляне любят периодически поболеть", – пояснили авторы.

Незыблемые постулаты марксизма-ленинизма показал московский художник Андрей Сяйлев с помощью красного кирпича – проект получил название "Полное собрание сочинений". Инсталляция "Объем памяти" нижнетагильской художницы Анны Черепановой демонстрирует авторский способ запечатлеть путешествия по всему миру. А тюменцы Александра Мельникова и Сергей Кирьяков подарили гостям выставки собственное откровение, которое назвали "Смерть и формы ее жизни". Экспонат создан из объектов, найденных в тюменской деревне Нариманова. Так авторы повествуют о боли утраты близкого человека и дарят бессмертие памяти о нем.

Проект "Плюшевый мир" екатеринбургского художника Ивана Снегирёва родился из рассказа его знакомой. Будучи маленькой девочкой, она вглядывалась в ковер с оленями, которые оживали, повинуясь воображению зрительницы. Этот вымышленный мир ребенка Иван Снегирёв воссоздал с помощью компьютерной графики – он профессионально занимается созданием компьютерных игр. Зрителю предлагается взаимодействовать с виртуальным ковром, положив руку в вязаную рукавицу. Та инсталляция презентует выставку "Все не то, чем кажется" на ТНФ-2019, отметили организаторы.

"Это неожиданный для нас формат сотрудничества, но, тем не менее, нам было приятно, что нас пригласил ТНФ в качестве флагманского проекта, который демонстрирует, каким образом искусство и промышленность взаимодействуют друг с другом", – подчеркнула директор по региональному развитию ГЦСИ, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее словам, биеннале максимально исследует вопросы глобального эксперимента – соединения промышленности и искусства.

"Современное искусство перестало быть связано с идеей прекрасного. Художники ничем не ограничены, искусство может задавать неудобные вопросы, но, тем не менее, повествующие о современной действительности", - заявила Алиса Прудникова.

Пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства – крупнейшее международное художественное событие в России, проходит с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона. В 2019 году площадкой основного проекта биеннале впервые стал действующий Уральский оптико-механический завод, а здание первого городского кинотеатра "Колизей" превратился в "павильон бессмертия", где кроме выставки проходят научный симпозиум, лекции, кинопоказы, ридинги и так далее. В Тюмени выставка "Все не то, чем кажется" в Тюмени открыта с 18 сентября до 17 ноября.

Ирина Ромашкина