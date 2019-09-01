Безработный тюменец пытался ограбить офис на Ямской

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в попытке грабежа в микрокредитной организации по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Тюмени, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Накануне около 20 часов на пульт дежурного отдела полиции № 8 поступило сообщение от сотрудницы организации на ул. Ямской о том, что неизвестный попытался похитить деньги.

Стражи правопорядка на месте выяснили, что мужчина, находясь в офисе фирмы, угрожал менеджеру организации шприцем, требуя отдать при этом всю имеющуюся в кассе наличность. Сотрудница начала громко кричать и звать на помощь. Подозреваемый поспешил покинуть офис компании, после чего женщина сразу обратилась в полицию.

По ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника неподалеку от места преступления. Им оказался безработный 31-летний тюменец.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Попытка грабежа". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.