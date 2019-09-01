Неосторожное обращение с огнем – основная причина пожаров в Тюменской области

Основной причиной пожаров в Тюменской области остается неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Усольцев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Всего за восемь месяцев 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 3 тысячи 417 пожаров, в которых погибли 72 человека, в том числе один ребенок, - пояснил он. - Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем - 57%, неосторожность при курении – более 10% и нарушение правил устройства электрооборудования – 14,5%. Травмированы на пожарах 98 человек, спасены 227 человек, эвакуированы 2 тысячи 676 человек. За аналогичный период прошлого года на территории региона произошло 1 тысяча 111 пожаров".

Рост количества пожаров более чем в три раза Сергей Усольцев объяснил изменениями в правилах учета пожаров.

"С 1 января 2019 года любое загорание сухой травы на приусадебном участке, на придомовой территории, на землях сельхозназначения, а также на территории между населенными пунктами регистрируется как пожар. И таких пожаров за восемь месяцев было почти две тысячи, - пояснил он. – Они не причинили никакого ущерба хозяйству или вреда здоровью".

Но именно сухая трава стала в 2019 году основным объектом пожаров – 1 тыс. 960 случаев, или 57% от общего количества. Пожары в зданиях жилого назначения – 31%.

Борис Олейник