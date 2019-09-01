Тюменским учителям дадут мастер-класс по проведению урока НТИ

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Мастер-класс по проведению урока национальной технологической инициативы для тюменских учителей и педагогов дополнительного образования пройдет на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" 20 сентября. Начало в 16 часов.

Мероприятие проводится для дальнейшей реализации уроков НТИ в Тюменской области и вовлечения школьников к участию в олимпиаде.

Это будет конструктор заданий и информационных материалов, которые учитель сможет использовать при разработке уроков и внеклассных мероприятий. Для наглядности в него включены видео, интерактив и игры.

Занятия проводятся для учащихся 7-11 классов и охватывают физику, химию, информатику, математику, биологию, географию. Для школьников это возможность присоединиться к инженерному движению и сообществу единомышленников, талантливых молодых конструкторов.

Всероссийская акция "Проведи урок НТИ!" стартует в Тюменской области 23 сентября и продлится до 28 сентября.

Уроки НТИ организуют в регионе для развития научного и практического интереса к сфере информационно-коммуникационных технологий среди школьников и студентов. Это лежит в основе регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", который реализует в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" департамент информатизации Тюменской области.