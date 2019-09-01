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Маски с соболем в Instagram представили разработчики Visit Tyumen

Общество, 15:00 19 сентября 2019

из аккаунта Visit Tyumen в Instagram | Фото: из аккаунта Visit Tyumen в Instagram

Три тематические маски подготовили для любителей Instagram, сообщают разработчики приложения Visit Tyumen.

"Жители Тюмени и области теперь могут приглашать гостей из других регионов необычным способом – с помощью маски в Instagram. Премьера состоялась 18 сентября в аккаунте бренда @visittyumen", — сообщают разработчики.

Разные маски приготовили для поклонников Instagram разработчики приложения Visit Tyumen. Теперь любой желающий сможет выложить в своем профиле сториз с переливающимся соболем, его маленьким собратом и надписью "Visit Tyumen" или фразой "В Сибири по своей воле" на щеках.

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# Instagram , разработки , туризм

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