В Уватском районе построят контейнерные площадки

| Фото: https://www.uvatregion.ru/ | Фото: https://www.uvatregion.ru/

Строительство контейнерных площадок началось в Уватском районе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

До конца года планируется обустроить 100 мест. Из областного бюджета на эти цели выделено 18 млн рублей.

На каждой площадке предусмотрено основание из дорожной плиты, ограждение с трех сторон и крыша из оцинкованного профнастила. Там, где есть необходимость, на подъездных путях проложат водопропускные трубы.

Строительство площадок начнется с северных территорий района: Мугена и Демьянки.

Наибольшее количество контейнерных площадок построят в Увате и Туртасе - 20 и 18 соответственно. В Горнослинкино обустроят шесть площадок: на ул. Свердлова 7, 18, 66 и 71 и на ул. Северной, 9 и 17.

В Першино установят пять площадок: на улицах Мира, 35, Октябрьской, 1а, 3 и 13а, Иртышской, 5.

В Солянке поставят три площадки: на улицах Водопроводной, 1, Школьной, 6 и Центральной, 2, а в Мугене – одну по Центральной, 1.

В Ивановке предусмотрено шесть мест для площадок по адресам: ул. Орджоникидзе, 9 и 31, Береговой, 17 и 41, Механизаторов, 2а и 24.

Отметим, строительство контейнерных площадок проводится в рамках государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды".