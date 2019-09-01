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В деревне Дударева навели порядок у коттеджей и посадили молодые деревья

Общество, 14:49 19 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 сиреней и 50 саженцев сосны и яблони высадили на субботнике в деревне Дударева Московского муниципального образования 18 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, ранее представители местного ТОСа вместе с администрацией сельского поселения провели уборку территории коттеджной застройки от мусора, сделали разметку и завезли плодородный грунт для высадки зеленых насаждений.

В то же время прошел субботник на сельском кладбище в деревне Гусево. Здесь не убрали мусор, старые искусственные цветы, старые оградки и кресты, сломанные ветви деревьев. Участники субботника были вооружены инвентарем и разделены на группы. Работа была проведена колоссальная.

Такие мероприятия в Московском сельском поселении будут продолжаться.

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# субботник , Тюменский район

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