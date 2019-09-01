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Жителя Тюменской области задержали за кражу денег с карты умершего приятеля

Происшествия, 17:55 19 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, похитившего деньги с банковской карты умершего знакомого, задержали в с. Омутинское. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Местная жительница обратилась в полицию с сообщением о краже крупной суммы денег с банковской карты ее умершего родственника.

"Племянница покойного рассказала, что после смерти мужчины на телефон стали приходить SMS-сообщения о снятии денег с банковского счета. Полицейские выяснили, что к краже причастен знакомый умершего. Подозреваемый 61-летний местный житель задержан", — рассказали в полиции.

Согласно предварительным данным, мужчина неоднократно по просьбе знакомого делал покупки с помощью его банковской карты. И после смерти товарища злоумышленник не вернул карту родственникам. Он присвоил ее себе и снял со счета 55 тыс. рублей. Чужие деньги мужчина потратил на свои нужды.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража". Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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# банковские карты , кража , уголовное дело

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