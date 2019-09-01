Городские депутаты обсудили поддержку бывших узников фашизма

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 500 тыс. рублей направят на социальные выплаты 73 проживающим в Тюмени бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Такую инициативу тюменской администрации поддержали депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 18 сентября.

Как рассказал директор департамента финансов и налоговой политики Тюмени Андрей Пилипчук, в настоящее время ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на такие выплаты.

"На социальную поддержку ста пятнадцати ветеранов в бюджете заложено более двенадцати с половиной миллионов рублей, - уточнил Пилипчук. – Исходя из практики прошлого года, средний размер выплаты на одного ветерана составил сто шесть тысяч рублей. Таким образом, ожидаемые расходы на социальное обеспечение ветеранов в этом году составят двенадцать миллионов сто девяносто тысяч рублей. Свободный остаток – более пятисот с половиной тысяч".

Эти средства предложено направить на поддержку проживающих в Тюмени бывших несовершеннолетних узников фашизма, в настоящее время в областном центре их 73 человека.

Поправки в решение тюменской гордумы "О бюджете города Тюмени на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" предусматривают такие меры соцподдержки, как ремонт помещений, в которых проживают бывшие узники фашизма, обеспечение их централизованными или автономными системами водоснабжения, канализации, отопления, электро- и газоснабжения.

Депутат Мурат Тулебаев заметил, что так называемые дети войны не приравнены сегодня к ветеранам. "А такие люди есть и они часто приходят к депутатам. Надо выяснить, можно ли установить для них социальные выплаты на уровне муниципалитета", - добавил депутат.

Тюменские депутаты поддержали инициативу городской администрации. Решение будет принято на очередном заседании Тюменской городской думы 26 сентября.

Николай Ступников